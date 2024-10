I carabinieri della Stazione di Irgoli hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebrezza C.M., 51enne di Onifai.

L'uomo è stato sorpreso alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico superiore al consentito. La patente è stata ritirata.

Durante un altro controllo alla circolazione stradale è stato deferito P.F., 30enne di Irgoli, fermato in auto e trovato privo di patente, poiché revocata.