Oltre 45 i milioni di euro stanziati dal Comune di Cagliari per la riqualificazione delle palazzine esistenti e per la costruzione di nuove abitazioni che verranno assegnate agli aventi diritto.

Tutto pronto, quindi, assicura il sindaco Massimo Zedda, per dare inizio ai lavori che miglioreranno la vita degli inquilini.

Prevista la costruzione di 32 nuovi alloggi di edilizia popolare in via Flumentepido e 40 in via Donizetti per l'housing sociale, al posto di edifici comunali non più utilizzati.