Prevede risorse per 50,4 milioni di euro l'intesa istituzionale per il rilancio economico, turistico e sociale dell'arcipelago della Maddalena firmata oggi a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio dei ministri, Paolo Gentiloni, e da quello della Regione Sardegna, Francesco Pigliaru.

L'accordo riguarda, in particolare, bonifica, risanamento ambientale e rigenerazione urbana dell'ex area militare dell'Arsenale, vicina al molo Carbone, che nel 2008 avrebbe dovuto ospitare il vertice dei capi di Stato e di governo del G8: la società concessionaria Mita srl si e' obbligata a restituire alla Regione il sito dopo una transazione con cui si e' conclusa una controversia apertasi dopo la decisione del governo di spostare il G8 dalla Maddalena all'Aquila.

Un comitato di coordinamento e indirizzo Stato-Regione assicurerà il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori previsti, che saranno accelerati attraverso il ricorso ai poteri commissariali da affidare al presidente della Regione. In questo caso, l'auspicio e' che le prime gare d'appalto possano essere avviate entro la fine dell'anno prossimo.

Nel dettaglio l'intesa prevede: 5,4 milioni per la bonifica esterna della darsena dell'ex Arsenale militare (di cui 400mila euro a carico della Regione), 15 milioni per altri interventi di risanamento nella stessa area, altri 15 milioni come contributo per rendere produttivi gli insediamenti alla Maddalena, e ulteriori 15 milioni per interventi sull'isola, a valere sulle risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020, assegnati al Piano stralcio del ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.