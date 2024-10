Sono stati intensificati i controlli delle Volanti della Questura di Nuoro, che negli ultimi giorni hanno “passato al setaccio” locali pubblici, circoli privati e i principali luoghi di ritrovo cittadino, ove nei giorni precedenti erano stati segnalati numerosi episodi di disturbo alla quiete pubblica e la presenza di pregiudicati dediti all’uso, nonché allo smercio al minuto, di sostanze stupefacenti.

Il dispositivo di controllo del territorio, voluto dal Questore di Nuoro, è stato integrato dalle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna di Abbasanta e di quelle della Polizia Stradale per i controlli di specifica competenza.

Complessivamente a seguito di tale attività sono state controllate 1104 auto, 347 delle quali col nuovo sistema automatizzato “Mercurio”, nuova tecnologia in dotazione alle auto di servizio che consente la lettura automatica delle targhe e la verifica in tempo reale se siano o meno oggetto di furto.

Sono state identificate 1142 persone delle quali 11 denunciate in stato di libertà: 2 per furto, 3 per lesioni, 1 per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, 1 per violenza privata, 1 per maltrattamenti in famiglia, 2 per guida in stato di ebbrezza e 1 per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Sono state eseguite 14 perquisizioni che hanno portato al sequestro di armi improprie, hashish e marijuana già divisi in singole dosi pronte allo smercio e alcuni bilancini di precisione.

Durante l’operazione sono stati notificati due fogli di via a due donne di etnia Rom con numerosi precedenti penali per furto in abitazione, in quanto si aggiravano con fare sospetto in una zona residenziale della città.

Sono stati effettuati approfonditi controlli amministrativi in diversi bar e circoli privati, la posizione dei quali è al vaglio della Polizia Amministrativa della Questura.

Analoghi servizi saranno effettuati durante tutto il periodo estivo e interesseranno anche i comuni costieri della provincia barbaricina.