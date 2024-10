Per fronteggiare nel migliore dei modi la lotta contro la diffusione del Coronavirus, è stata installata ieri a Siniscola, vicino alla guardia medica e alla medicalizzata del 118, una tenda pneumatica della Protezione Civile, riservata al personale sanitario del 118 per le manovre di decontaminazione.

“Si rinnova l’invito a tutta la cittadinanza – queste le parole del Sindaco Gianluigi Farris – ad osservare scrupolosamente le linee di comportamento emanate dal Governo e dalla Regione. Voglio rassicurare la popolazione, al momento non risultano contagi di Covid-19 nel nostro Comune. Si rinnova l’invito a tutta la cittadinanza ad osservare scrupolosamente le linee di comportamento emanate dal Governo e dalla Regione. Per le necessità di carattere sanitario rivolgersi al proprio medico di fiducia, alla guardia medica e per le emergenze telefonare al 118”.