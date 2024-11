Il 25 novembre è la "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne", e per l'occasione l'Arma dei Carabinieri della provincia di Cagliari rinnova il suo impegno nel contrasto alla violenza di genere, promuovendo una serie di iniziative volte a sensibilizzare e responsabilizzare la comunità locale. Con l'obiettivo di incoraggiare le vittime a chiedere aiuto e a denunciare, l'Arma sarà protagonista di numerosi eventi che copriranno gran parte del territorio della provincia, coinvolgendo scuole, parrocchie e comunità.

I DATI

Da gennaio, i militari del comando provinciale di Cagliari hanno risposto a oltre 320 richieste di intervento per eventi riconducibili alla violenza di genere, attivando il Codice Rosso per 400 volte. Complessivamente, sono stati contestati oltre 670 reati, tra cui i più ricorrenti sono maltrattamenti contro familiari, atti persecutori, minacce e lesioni personali aggravate. Nei casi più gravi, le denunce hanno portato all'applicazione di misure cautelari in più di 60 occasioni, di cui oltre 40 arresti.

LE INIZIATIVE

24 novembre 2024 A Tratalias, l'Arma sarà presente presso la Parrocchia Vergine di Monserrato. A Narcao, i Carabinieri prenderanno parte agli eventi presso la Parrocchia San Gioachino e nella frazione Terraseo presso la Parrocchia San Nicola di Bari.

25 novembre 2024 A Giba, presso la scuola elementare di via Umberto I, alle ore 09:00, si terrà un incontro con il coinvolgimento dei giovani studenti e delle autorità locali per discutere sul valore della parità di genere e il rispetto reciproco. A Masainas, alle ore 11:00, presso la scuola elementare di via Municipio, i Carabinieri parleranno dell'importanza della prevenzione e dei segnali da riconoscere per evitare situazioni di violenza. Nel Parco Lineare di Selargius, in mattinata, verrà piantato un albero di mimosa, simbolo di speranza e rinascita, per ricordare tutte le vittime di violenza e ribadire l'impegno dell'Arma nel contrasto al fenomeno. A Quartu Sant'Elena, in Piazza XXV Aprile alle ore 10:00, si terrà una marcia aperta a tutta la comunità per dire "No" alla violenza sulle donne. A Iglesias, presso la Sala Blu del Centro Culturale, alle ore 09:30, verrà promosso il dialogo con i cittadini e fornite informazioni sugli strumenti di supporto disponibili per le vittime. A Carbonia, alle ore 16:30, presso l'Associazione di volontariato O.D.V. di Bacu Abis, i Carabinieri interverranno per discutere delle iniziative di prevenzione contro la violenza di genere. A Burcei, in mattinata, si terranno letture itineranti lungo il centro abitato, mentre nel pomeriggio è previsto un incontro presso la Sala Consiliare. A Gonnesa, alle ore 17:30, i Carabinieri saranno presenti al Parco Urbano S'Olivario per un evento di sensibilizzazione. A Lunamatrona, presso il Plesso Scuole Medie, e a Sanluri presso il Teatro Comunale, si terranno ulteriori eventi di sensibilizzazione. A Muravera, si svolgerà un incontro presso la Sala Conferenze dell'Istituto Tecnico Commerciale Geometri Luigi Einaudi.

26 novembre 2024 La Stazione di San Giovanni Suergiu sarà ospite presso l'Aula Consiliare del Comune per discutere delle misure di contrasto alla violenza. A Burcei, nel pomeriggio, si terranno nuove letture itineranti lungo il centro abitato. A Teulada, alle ore 17:30, si terrà un incontro presso la Sala Spiga Casa Baronale comunale.

29 novembre 2024 L'Aula Consiliare di Selargius ospiterà un evento al mattino, a cui parteciperanno anche il Comandante della Legione Sardegna e l'avv. Gianfranco Piscitelli. Presso l'Aula Magna del Liceo Artistico Foiso Fois a Monserrato, si terrà un evento organizzato in collaborazione con l'Associazione Soroptimist di Cagliari, con la partecipazione della Compagnia Quartu Sant'Elena.

30 novembre 2024 Sempre a Carbonia, presso la Parrocchia Sacro Cuore di Gesù in Frazione Cortoghiana, è previsto un incontro alle ore 18:00.

L'Arma dei Carabinieri ritiene che la lotta alla violenza di genere debba essere "portata avanti non solo con azioni repressive, ma anche attraverso la sensibilizzazione e il supporto. Sul sito www.carabinieri.it è disponibile una sezione dedicata al 'Codice Rosso', che offre informazioni sul fenomeno della violenza di genere e sugli strumenti di tutela delle vittime. Inoltre, il sito mette a disposizione un test di autovalutazione chiamato 'Violenzametro', che aiuta a rilevare il livello di violenza subita all'interno di un rapporto di coppia".