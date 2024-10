Un operaio originario di Nulvi, centro della provincia di Sassari, ha perso la vita questa mattina mentre lavorava nella zona industriale di Olbia.

L’uomo, Angelo Serra, 46 anni, secondo una prima ricostruzione, stava scaricando da un camion dei tubi in metallo per la realizzazione di impalcature. Uno di questi, per cause ancora da accertare, l’ha travolto schiacciandolo.

Inutili i soccorsi da parte del personale del 118 giunto sul posto.

Sull'incidente stanno lavorando gli agenti del commissariato di Polizia di Olbia per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.