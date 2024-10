Un marittimo è rimasto ferito a bordo della nave Tirrenia mentre il traghetto stava ormeggiando in porto a Cagliari.

L’uomo, immediatamente soccorso, è ricoverato all'ospedale Marino. Le sue condizioni non sono gravi. Domani dovrebbe essere sottoposto a un intervento chirurgico.

Per cause non ancora accertate, un grosso cavo si è rotto e ha colpito il marittimo alla gamba, provocandogli la frattura di tibia e perone e al braccio.

La Guardia costiera, intervenuta sul posto, ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente.