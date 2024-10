Era alla guida della sua Renault Clio quando attorno alle 15.30, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo dell'auto finendo fuori strada in località Cruxi 'e Pedra, vicino a Gergei. Maria Addari, 70enne del posto, è morta sul colpo e a nulla è valso l'intervento dell'equipe della medicalizzata del distretto del Sarcidano.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Sanluri e i carabinieri di Gergei ed Isili.