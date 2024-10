Un incidente stradale si è verificato attorno alle 16 lungo la SP 72 al Km 16,5, nel tratto che da Irgoli conduce a Loculi.

La seconda squadra dei Vigili del Fuoco di Siniscola, di rinforzo estivo al presidio della Baronia, ha provveduto a soccorrere la giovane conducente di una Peugeot 106 che, per cause in corso di accertamento, è uscita fuoristrada lungo una scarpata posta a bordo strada.

La giovane, una 30enne originaria di Nuoro, ha riportato lievi ferite. Sul posto sono intervenuti anche la polizia e il 118.