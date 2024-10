Un motociclista di 34 anni (non di 18 anni come invece appreso in un primo momento) ha perso la vita, intorno a mezzogiorno, sulla strada statale 129 bis tra Suni e Sindia a seguito dello scontro della sua moto contro un'auto. Si tratta di Luigi Pinna, giovane di Ardauli.

Inutili i soccorsi del 118 e il decollo dell'elisoccorso dalla base di Alghero: una volta arrivati sul posto, i medici del servizio emergenza-urgenza regionale non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

Feriti ma in maniera lieve anche i passeggeri dell'automobile.

Ancora non sono chiare le dinamiche dell'incidente. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine per i rilievi e per accertare eventuali responsabilità.