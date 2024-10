Ancora sangue sulle strade della Sardegna.

Questa mattina, intorno alle 6:30, si è verificato un altro incidente mortale dopo la tragedia avvenuta ieri notte nel Sud Sardegna.

Lungo la strada provinciale 17, a due chilometri da Nulvi, nel Sassarese, ha perso la vita un muratore di 58 anni, Angelo Marongiu, originario di Sorso ma residente a Nulvi.

Era alla guida della sua Matiz quando ha perso il controllo dell'auto che è andata a sbattere contro dei massi a bordo della carreggiata e si è poi ribaltata.

L'uomo è morto sul colpo. All'arrivo dei soccorritori, 118, Vigili del fuoco e Carabinieri, per il 58enne non c'era più nulla da fare. Secondo i primi rilievi delle forze dell'ordine l'uomo potrebbe avere perso il controllo dell'auto o a causa di un malore o per l'asfalto ghiacciato.