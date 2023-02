Domusnovas. Finisce contro un’altra auto per evitare una volpe: Marco Gessa muore a 38 anni

Si è scontrato con una monovolume condotta da una 31enne di Iglesias

Di: Redazione Sardegna Live

Ha visto sulla strada la carcassa di una volpe e nel tentativo di evitarla è andato a finire contro un’altra auto. Così, secondo quanto ricostruito, è morto Marco Gessa, 38enne di Domusnovas.

Il giovane ha perso la vita ieri sera, attorno alle 22:30, lungo la strada provinciale Sp2 tra Carbonia e Villamassargia, nel Sulcis. Il ragazzo ha perso il controllo della sua Lancia Ypsilon, ha invaso la carreggiata opposta ed è andato a scontrarsi contro un Fiat Doblò condotto da una studentessa 31enne di Iglesias, che in quel momento transitava nella direzione di marcia opposta.

Marco Gessa, a causa delle ferite riportate, è deceduto sul posto mentre la giovane è stata trasportata dal 118 in codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari. Non sarebbe in pericolo di vita. I rilievi sul posto sono stati eseguiti dai carabinieri del Radiomobile di Carbonia.