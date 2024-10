Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu commenta la drammatica notizia dell'incidente avvenuto oggi all'alba in viale Monastir, dove quattro giovani hanno perso la vira (la notizia).

"Ogni giorno la vita ci mette alla prova - scrive su Facebook il primo cittadino -. Ci regala talvolta gioie e altre volte dolori. Oggi le ho vissute entrambe. Da uomo, da padre e da Sindaco. È tutto il giorno che penso al matrimonio Selargino, una festa particolarmente sentita dalle nostre comunità. Alla gioia di due ragazzi che si sposano, a una famiglia che nasce, alla speranza nel futuro".

"Allo stesso tempo - aggiunge Truzzu - penso al dolore straziante per la perdita di quattro ragazzi, quattro giovani con meno di 25 anni, che l’appuntamento con il futuro, il loro futuro, l’hanno tragicamente mancato… e più ci penso, più mi dico: è la vita, la nostra vita. Tra gioie e dolori. Dobbiamo fare di tutto per viverla al meglio. Un abbraccio ai familiari, nella speranza che la vita, questa incredibile vita che abbiamo avuto in dono, possa un giorno lenire il loro dolore".