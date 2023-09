Giorgia, Najibe, Alessandro e Simone: Cagliari piange le quattro vittime del terribile schianto

Avevano tra i 18 e i 20 anni. Erano a bordo dell'auto finita contro un muretto all'alba a Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

Si chiamavano Najibe Zaher (residente a Selargius), Alessandro Sanna (di Assemini), Simone Picci (residente a Cagliari) e Giorgia Banchero (Cagliari) i giovanissimi rimasti uccisi in un incidente all'alba di oggi a Cagliari. Avevano un'età compresa tra i 18 e i 20 anni.

Dopo aver trascorso la notte in un locale stavano probabilmente facendo rientro a casa quando l'auto sulla quale viaggiavano lungo viale Marconi è andata a finire contro un muro all'altezza del cavalcavia dell'Asse mediano. Con loro altri due giovani ricoverati in ospedale. Non sarebbero in pericolo di vita. La polizia locale del capoluogo sta lavorando per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'incidente.

Secondo quanto emerge, i sei giovani coinvolti erano a bordo di una Ford Fiesta lungo viale Marconi in direzione Quartu Sant'Elena quando, arrivati all'altezza dello svincolo per l'Asse Mediano, il conducente ha perso il controllo dell'auto andando a urtare un marciapiede. L'auto, in seguito, è finita contro un muretto, ribaltandosi. Quattro dei giovani (fra cui Banchero e Picci) sono stati sbalzati all'esterno dell'abitacolo, due di loro sono morti sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e la polizia locale. Gli uomini del 115 hanno estratto le altre due vittime (Zaher e Sanna) dalle lamiere della Ford Fiesta. I feriti sono stati trasportati negli ospedali Brotzu e Policlinico.