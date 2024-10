Allarme incendio all’ospedale San Francesco di Nuoro. La chiamata alla sala operativa dei vigili del fuoco di Nuoro è arrivata intorno alle 14:10. I pompieri sono intervenuti in prossimità del reparto di Rianimazione dell’ospedale San Francesco di Nuoro, in una zona non Covid-19 per un principio incendio.

Dalla sede di Via Pertini è stato immediatamente attivato il piano di emergenza, che prevede l’invio di due squadre con autobotte e autoscala al seguito. Giunti sul posto gli operatori del 115 hanno potuto accertare che l’allarme era rientrato a seguito del tempestivo intervento degli addetti antincendi interni. I vigili dopo un accurato sopralluogo non hanno riscontrato elementi di criticità per la sicurezza del nosocomio nuorese.