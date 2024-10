Un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di Villasalto sta intervenendo su un incendio divampato nelle campagne di Burcei, in località Is Canargius.

Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Campu Omu.

Nella sola giornata di ieri, 31 luglio, in Sardegna si sono registrati 30 roghi. Per il rischio incendi, non aiutano sicuramente le temperature roventi previste per oggi.