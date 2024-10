Nella mattinata di oggi, martedì 20 febbraio, intorno alle 7:30, i Vigili del Fuoco della locale stazione sono intervenuti in via Nuova a Olbia, per l’incendio di un appartamento abbandonato su due livelli e utilizzato come rifugio dai senza dimora.

Le due squadre hanno provveduto a spegnere le fiamme e portato all’esterno del sito 9 bombole a gpl. L’appartamento ha subito ingenti danni.

All’arrivo della squadra dei VVF all’interno dello stabile non era presente nessun occupante. Sull’origine del rogo sono in corso gli accertamenti. Non si segnalano feriti.