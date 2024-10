La Protezione civile regionale ha emesso un nuovo bollettino di previsione di pericolo incendio per la giornata di oggi, domenica 1 agosto. Codice arancione, quindi attenzione rinforzata, in quasi tutto il centro-sud dell’Isola, Oristanese compreso, e in Gallura. Da registrare ancora qualche focolaio attivo nel Montiferru, la zona dell'Oristanese colpita dal vasto incendio lo scorso fine settimana. L’attenzione resta alta.