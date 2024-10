Continuano ad arrivare numeri positivi per l'aeroporto "Costa Smeralda " di Olbia e, con essi, aumentano anche i collegamenti per avvicinare il Nord Sardegna al resto del mondo.

Sono 195.460 i passeggeri transitati nel mese di maggio nello scalo gallurese, in crescita del 13% rispetto all'anno precedente, che diventa del 14% se si prendono in considerazione i primi 5 mesi del 2016.

Secondo quanto comunicato dalla Geasar, la società di gestione dello scalo, i passeggeri che dal mese di gennaio a quello di maggio sono passati al "Costa Smeralda" sono invece 444.309, + 55.099 rispetto allo stesso periodo del 2015.

Sempre in termini positivi per lo scalo, oggi a Olbia è stata inaugurata la nuova tratta per Graz, in Austria, garantito dalla compagnia aerea Niki, che già collega il Nord dell'Isola con Vienna e Salisburgo.

Sarà operativa sino al 12 ottobre e avrà una frequenza settimanale, ovvero il mercoledì.

"L'Austria per la nostra destinazione è un mercato estremamente importante e congeniale allo sviluppo del turismo in Sardegna - ha dichiarato Silvio Pippobello, Amministratore Delegato Geasar S.p.A - Negli ultimi anni ha registrato una crescita significativa dei flussi di traffico (+35% rispetto al 2015) grazie soprattutto al contributo della compagnia aerea Niki. Il vettore austriaco è un partner strategico nel nostro piano di sviluppo del traffico, il quale prevede l'azione sinergica tra Aeroporto, Operatori Turistici e Compagnie Aeree per la promozione della destinazione nei mercati ad alto potenziale destagionalizzante".