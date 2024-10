Ieri a Quartu Sant’Elena, i carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia hanno segnalato alla Prefettura di Cagliari per la violazione delle norme per il contenimento della pandemia in corso un 19enne immigrato kirghiso, residente a Cagliari, disoccupato con precedenti di polizia, e un 43enne cagliaritano, residente a Monserrato, anch’egli disoccupato con precedenti denunce a carico.

I militari operanti, alle precedenti ore 4.30, nell’ambito di un mirato servizio hanno proceduto al controllo dei due giovani mentre questi transitavano a piedi in via della Libertà, a Monserrato, senza giustificato motivo, contravvenendo alle prescrizioni di legge valide su tutto il territorio nazionale che impongono il divieto di circolare in orario notturno.