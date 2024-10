Ha preso il via alle 9 di questa mattina la 71^ edizione della Cavalcata Sarda a Sassari.

La sfilata, partita da corso Cossiga, attraversa l'emiciclo Garibaldi, via Brigata Sassari, via Cagliari, i portici Borgone e Crispo, piazza d’Italia fino a concludersi in via Roma, angolo via Asproni.