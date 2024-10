In queste delicate ore, il Corpo forestale ha dato notizia (attraverso un comunicato) dell’incendio in agro nel comune di Decimoputzu, precisamente in località Stracoxius.

Per impedire il propagarsi delle fiamme, il Corpo forestale sta intervenendo con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Pula.

Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale.

Seguiranno maggiori dettagli.

