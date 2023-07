Vasto rogo a Decimoputzu, interviene l'elicottero: Vigile del fuoco intossicato

Sul posto erano presenti gli uomini del Corpo forestale e una squadra dei Vigili del fuoco, ma uno dei pompieri è stato soccorso dal 118 per un principio di intossicazione

Di: Arianna Zedda

Un incendio è divampato a Decimoputzu, nel Sud Sardegna. Il rogo si è pericolosamente avvicinato al centro abitato del paese, ma sul posto sono tempestivamente giunte le squadre di soccorso a terra e l'elicottero del Corpo forestale, arrivato dalla base di Pula, che hanno evitato il peggio.

L'incendio, ora in fase di bonifica, è partito dalle campagne in periferia, in località Stracoxius ed è stato dichiarato di interfaccia, quando il fumo e le fiamme si sono dirette verso le case.

Sul posto erano presenti gli uomini del Corpo forestale e una squadra dei Vigili del fuoco, ma uno dei pompieri è stato soccorso dal 118 per un principio di intossicazione.

LA NOTIZIA PRECEDENTE