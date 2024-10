Nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha tratto in arresto Gianni Pilia 26enne di Iglesias, pregiudicato, per il reato di evasione. Intorno alle ore 13.10 di ieri, personale del Commissariato di Iglesias, mentre percorreva la ss.130, in direzione Iglesias, giunto in prossimità del km 11 nel territorio del Comune di Assemini, ha notato il pregiudicato, già conosciuto dagli operanti in quanto residente nel territorio di Iglesias, a bordo di un’ autovettura Lancia Y, in compagnia di un altro giovane.

L’autovettura, seguita a distanza, è stata fermata non appena le condizioni del traffico lo hanno permesso, in una piazzola di sosta , dove gli occupanti del veicolo sono stati così identificati. Pilia, evaso dai domiciliari in quanto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con il permesso di assentarsi il venerdì di ogni settimana dalle ore 11.00 alle 13.00 per recarsi presso il SerD di Iglesias, è stato quindi controllato e compiutamente identificato. Nella mattinata è previsto il processo con rito per direttissima.