Dopo il successo dello scorso anno, La Camera di Commercio di Sassari ha deciso di riproporre i laboratori tecnico-pratici gratuiti a favore di imprenditrici ed aspiranti imprenditrici del Nord Sardegna.

L’obiettivo è quello di fornire un appoggio concreto al percorso di crescita e sviluppo manageriale delle donne che fanno impresa, oltre allo sviluppo dell’autoimprenditorilità.

I laboratori saranno suddivisi su tre percorsi: Laboratorio per la redazione del Business Plan (massimo 5 persone) Assistenza personalizzata per la redazione di un Piano d’impresa; Laboratorio di Project Management (massimo 10 partecipanti) Assistenza personalizzata per comprendere i fondamenti di project management e di euro-progettazione; Laboratorio di Leadership e Coaching (massimo 20 partecipanti) Assistenza personalizzata per il miglioramento delle capacità comunicative personali e all’interno del proprio gruppo di lavoro.

La durata sarà di 20 ore, suddivise in 4 incontri da 5 ore ciascuno. A beneficiarne saranno imprenditrici, socie o comunque impiegate che operino in aziende a prevalente partecipazione femminile e aspiranti imprenditrici.

I laboratori si terranno a Sassari (iscrizione entro il 30 settembre), tra ottobre e novembre prossimi, nella sede diVia Roma, e a Olbia (iscrizione entro il 31 ottobre), che si svolgerà tra novembre e dicembre prossimi, nella sede di Via Capoverde, ang. Via Seychelles, Zona Ind.le - sett. 4 (c/o Delta Center).