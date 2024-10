Avvocati e magistrati costretti a portarsi la carta A4 da casa o appena acquistata in cartoleria per fotocopiare i fascicoli giudiziari: accade in piazza Repubblica, in Tribunale a Cagliari, dove da qualche tempo il disagio incombe tra decine di professionisti che devono necessariamente acquisire gli atti per i vari dibattimenti: “Sono rimasto allibito – commenta l’avvocato Gianfranco Piscitelli (nella foto in alto) - son dovuto andare a comprare la carta urgentemente perché avevo un incidente probatorio perché gli uffici e le cancellerie ne erano sprovvisti, il personale è di una gentilezza unica e purtroppo questo problema imbarazza pure loro. E’ un grande problema allarme sociale generale – commenta preoccupato Piscitelli – perché davvero se siamo arrivati a non avere questi strumenti semplici, significa davvero che non sono solo gli ospedali a vivere momenti di crisi generali o le grandi catene di supermarket o le compagnie aeree. Ora comunque – aggiunge Gianfranco Piscitelli – per qualche mese converrà portarsi sempre la risma di carta sotto braccio”.