L'Università di Sassari abbassa l'importo delle tasse universitarie. Ad annunciarlo è il Rettore Massimo Carpinelli: "La terza rata della tassa di iscrizione, in scadenza il 30 aprile, sarà ridotta di 50 euro per tutti gli iscritti che abbiano maturato almeno 40 crediti formativi universitari nello scorso anno accademico. Come è noto, la Regione a partire da quest'anno accademico ha previsto l'aumento da 62 a 140 euro della tassa regionale Ersu, senza distinzione di fascia o reddito - spiega il prof. Carpinelli - come Rettore ho preso molto seriamente questa situazione e sto vagliando attentamente ogni contromisura possibile. Nell'immediato, ho deciso di dare un concreto segnale di aiuto alle famiglie, coerentemente con la mia politica di sostegno al diritto allo studio".

La riduzione della terza rata di iscrizione sarebbe dovuta essere applicata a partire dal prossimo anno accademico, ma il Rettore ha dare un sostegno agli studenti anticipandola.