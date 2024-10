Questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Sassari hanno notificato al presidente pro-tempore del circolo privato “Dei Cacciatori” il provvedimento di sospensione della licenza emesso dal Questore di Sassari a seguito dei fatti recentemente avvenuti in via Munizione Vecchia.

L’ultimo episodio di violenza risale, infatti, al 2 gennaio scorso, quando alle 21.30 circa, un cuoco sassarese di 36 anni, era stato vittima di una feroce aggressione nata presumibilmente a seguito di una provocazione o di qualche bicchiere di troppo consumato nei pressi dell’esercizio pubblico.

Le indagini dei Carabinieri avevano consentito di identificare rapidamente il responsabile del brutale assalto: un pluripregiudicato sassarese di 33 anni. Allo stesso tempo, altre due persone, tra cui lo stesso gestore del circolo, erano state denunciate per favoreggiamento.

Il provvedimento emesso dal Questore avrà questa volta una durata di 30 giorni in quanto il luogo di ritrovo non è nuovo a episodi di violenza. Esattamente un anno fa, infatti, era scoppiata una rissa tra quattro pregiudicati all’interno di quei locali e il circolo era stato poi chiuso per 15 giorni.