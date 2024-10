Il Questore di Oristano, Francesco Di Ruberto, ha disposto la chiusura per 15 giorni del circolo “Full Low”, nella frazione Sant’Anna di Marrubiu, località Masongiu, in quanto "abituale ritrovo di persone pregiudicate e con pendenze penali, nonché locale privo delle necessarie norme di sicurezza e garanzia della incolumità igienico-alimentare e fisica degli avventori", così si legge in un comunicato stampa della Questura.

Nella giornata di ieri, a seguito degli accertamenti e delle segnalazioni effettuati dalla Stazione Carabinieri e dalla Polizia Locale di Marrubiu nel circolo, sono state riscontrate numerose violazioni della normativa vigente, in particolare: la presenza all’interno del circolo di clienti sprovvisti della tessera di affiliazione all’Ente; l’omessa comunicazione di cessione di fabbricato a uso abitativo; l’avvio dell’attività in questione senza il disposto titolo abilitativo; la mancanza del titolo abilitativo; non rispetto delle norme vigenti in materia di edilizia-urbanistica, igienico sanitaria e di sicurezza e prevenzione incendi; allestimento della sala per lo svolgimento di pubblico spettacolo, senza il prescritto titolo abilitativo; assenza di certificazione di agibilità; presenza di pregiudicati.

Il titolare del locale era stato già denunciato dalla Stazione Carabinieri di Marrubiu perché, nonostante il Comune di Marrubiu avesse già emesso due ordinanze per la sospensione dell’attività del locale, i militari avevano accertato che il circolo risultava ancora attivo.