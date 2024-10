Martedì scorso, 26 luglio, la polizia ha notificato al Presidente e gestore del circolo privato “Ichnos”, di Viale Repubblica a Nuoro, il provvedimento di sospensione della licenza per 15 giorni, emesso dal Questore di Nuoro Massimo Alberto Colucci ai sensi dell'art. 100 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza.

In particolare, il 5 maggio scorso, gli agenti all’interno del locale avrebbero trovato e sequestrato circa 3 grammi di sostanza stupefacente derivata da canapa indiana.

Inoltre, all’atto del controllo, sarebbero state identificate diverse persone gravate da condanne giudiziarie in materia di stupefacenti.

Il rinvenimento della sostanza stupefacente nonché la frequentazione di quel luogo da parte di persone pregiudicate, in particolare per spaccio di droga, hanno determinato l’emissione del provvedimento da parte del questore al fine di impedire il protrarsi della situazione di pericolosità per la sicurezza pubblica e, nel contempo, di prevenire il reiterarsi di analoghi episodi di illegalità.