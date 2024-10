“Giovanni Andrea è malato di leucemia, aspetta il dono della vita che si chiama midollo osseo o cellule staminali, aiutiamolo”.

E’ questo l’appello lanciato dalla sezione di Aritzo dell'Admo e rivolto a tutte le persone dai 18 e i 45 anni che godono di buona salute e hanno un peso superiore ai 50 kg.

Giovanni Andrea Chessa è un bambino di 6 anni di Sassari che da quando ne aveva tre fa la chemioterapia che ora non basta più. Il piccolo per guarire ha bisogno di un trapianto di midollo osseo.

“Il nostro guerriero aspetta un gesto di solidarietà e di generosità. Non pensate che tanto lo farà qualcun altro. Le possibilità sono talmente basse che chiunque può fare la differenza per la sua vita”, spiega la Admo.

Infatti, solo una persona su centomila è compatibile.

Per diventare donatori di midollo osseo bisogna rivolgendosi presso le sezioni Admo, Ospedali o Centri Trasfusionali.

“A tutte le persone di buona volontà chiediamo, col cuore in mano, di contattare questi centri di riferimento. L'indifferenza nuoce alla salute di tutti non solo agli sfortunati che adesso combattono per sconfiggere questo mostro di malattia chiamato leucemia! Vi prego di condividere e far girare questo messaggio”, dice la Admo.

Contatti:

- Sassari: È possibile contattare Adriano Mangoni al numero 3339361772. Basta semplicemente mandare un messaggio allo stesso numero sopra indicato e si verrà subito contattati. Oppure Admo Sassari 3388695295 (Sig.Nicolò Spano);

- Olbia Sabrina Bardanzellu 3495772467;

- Cagliari Marco Melis 3473180103;

- Oristano Dott. Manca 3382390849;

- Nuoro 0784 34725-240855 Ospedale San Francesco;

- Admo 3336784711 (Massimo Argiolas);

- Admo Ozieri 3289157004 (Salvatore Pinna).