Il nuovo questore di Nuoro, Paolo Fassari, 55 anni, catanese, che sostituisce Pierluigi D'Angelo, andato a dirigere la Questura di Lecce, si è insediato ieri negli uffici della Questura barbaricina e si è presentato alla stampa.

"Gli attentati ai pubblici amministratori in molti casi sono riconducibili a presunti torti subiti da parte dei cittadini. Sono fatti gravi che vanno perseguiti. Questa situazione si cala in un malessere economico e sociale generale e forse da questo malessere vengono arrivano anche tanti altri reati. I sindaci non cercano scorte, ma strumenti per governare i problemi dei loro cittadini".

Così il questore Fassari spiega i recenti attentati ad amministratori locali in Sardegna. Un allarme che ha suscitato le proteste di tanti sindaci e dell'Anci, che su questo ha chiesto e ottenuto un incontro con il ministro dell'Interno Angelino Alfano, che il 4 marzo prossimo sarà in visita nell'Isola.

Ha detto che tra gli altri fenomeni in rapida crescita anche in Sardegna, che possono nascondere pericoli e su cui bisogna vigilare, ci sono gli sbarchi dei migranti.

"L'attenzione nostra comunque - ha assicurato - è a 360 gradi su tutti i reati, al di là dei riflettori mediatici". Sui tagli annunciati dei cinque presidi di polizia territoriali, ha spiegato che sono stati "tarati" sulle esigenze di tanti decenni fa quando nel Nuorese c'erano altri tipi di reati (come i sequestri di persona), e si è detto anche convinto che alla fine saranno tenuti aperti.

Quanto alla situazione di Nuoro ha detto di aver trovato "una Questura modello, con personale giovane e competente" e di voler proseguire sulla linea tracciata dal predecessore "per cercare di tutelare al meglio la tranquillità delle persone del territorio".

"Da isolano - ha aggiunto - sento l'affinità con i sardi anche se mi trovo ad operare in una realtà che devo imparare a conoscere".

Laureato in giurisprudenza, Fassari è entrato a far parte dei ruoli della Polizia nel 1985. Tra gli incarichi ricoperti il comando della Polstrada di Reggio Calabria e di Napoli e del Compartimento della Puglia, negli ultimi due anni è stato dirigente del Compartimento di Polstrada di Torino. Ma prima ancora ha lavorato nella Squadra mobile di Palermo fino al 1994, dove ha collaborato con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e in quelle di Catania e Messina.