Nella mattinata di oggi, a pochi giorni dal suo insediamento, il neo Procuratore della Repubblica di Sassari, Giovanni Caria, ha effettuato una visita nella Questura di Sassari.

L’alto Magistrato si è incontrato con il Questore che, oltre a rinnovare gli auguri per il prestigioso incarico, ha manifestato la più ampia disponibilità di tutta la Polizia Giudiziaria per il perseguimento dei fini comuni atti a garantire, in senso ampio, la sicurezza, anche attraverso una più incisiva attività di repressione, nel rispetto delle direttive emanate dall’Autorità Giudiziaria.

Il Procuratore ha anche fatto visita alla Centrale Operativa e alla Squadra Mobile.