Per la famiglia di Federico Angius, il giovane di Villaurbana ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Sassari in seguito a un terribile incidente stradale, queste sono ore di lunga attesa e di speranza.

Domenica sera Federico rientrava a casa dopo aver giocato ad Abbasanta la partita di calcio con i suoi compagni di squadra di Fonni.

Era alla guida di una Y10, percorreva la provinciale che collega Ghilarza a Fordongianus, quando ha perso il controllo del mezzo ed è uscito fuori strada.

Immediatamente sono scattati i soccorsi e il ragazzo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Sassari dove è arrivato con tre costole fratturate, così come la spalla e la mandibola e un polmone perforato.

Per fortuna Federico è fuori pericolo di vita, ma deve sottoporsi ancora ad altri delicatissimi interventi chirurgici.

In queste ore in tanti hanno pregato per il giovane di Villaurbana. Su Facebook, il padre Alberto, ha rivolto al figlio un messaggio d’amore che arriva dritto al cuore e sprigiona un sentimento che viaggia senza confini.

“Figlio mio adorato, oggi stai disputando la partita più dura...ne hai vinte tante, con classe ed eleganza, dimostra ancora una volta che riuscirai a far tuo il risultato anche stavolta.

Non preoccuparti se il tuo viso resterà segnato da qualche cicatrice, resterai sempre un bel ragazzo, e sai benissimo che, per chi ti conosce, tu sarai sempre bello dentro, perché sei sempre stato un ragazzo buono.

Ed è questa tua caratteristica che attira tante simpatie e affetto nei tuoi confronti...”?

Ti prego, non mollare, ti amo tanto.

Papà