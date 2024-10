In occasione delle ormai imminenti festività natalizie, il Gruppo Sea Scout di Oristano ha fatto visita alla Capitaneria di Porto per il tradizionale scambio di auguri.

Durante la visita i ragazzi, appartenenti al Gruppo che si occupa di formazione ed integrazione dei ragazzi con disabilità motorie e svantaggi cognitivo- relazionali, hanno avuto modo di visitare i locali della Capitaneria, quali la Sala Operativa che ne è il cuore pulsante, dove il Comandante Federico Pucci ha illustrato le attività e i compiti d’istituto propri della Guardia Costiera con particolare riferimento all’attività di ricerca e soccorso di persone in difficoltà o disperse.

Il gruppo si è poi spostato in porto, presso la Darsena Enti di Stato, dove le unità della Capitaneria di porto di Oristano ormeggiano, per salire a bordo della M/V CP 2101, visitandola sotto l’occhio vigile ed esperto dell’equipaggio il quale ha illustrato le mansioni della stessa ed ha ascoltato le svariate domande e curiosità poste dai ragazzi, entusiasti dell’attività svolta. Al termine della visita, come di rito, una foto ricordo dell’esperienza in Capitaneria di Porto.