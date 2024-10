Iglesias sarà per una sera il cuore propulsore di un’isola che si ritrova nella bellezza dei canti, dei colori, della musica, delle danze.

Giuliano Marongiu, uno degli artisti più amati e apprezzati dello spettacolo in Sardegna, animerà l’evento organizzato dalla Pro Loco di Iglesias in collaborazione con il Gruppo Folk San Giorgio di Usini, che vedrà l’alternanza sul palco di numerose espressioni del panorama artistico e tradizionale, tra le quali spiccano i nomi di Maria Luisa Congiu, Roberto Tangianu, Laura Spano, il Coro di Iglesias.

Il Festival itinerante “A manu tenta”, che da vent’anni miete successi e viaggia con l’armonia di un racconto ritmato e vivace, farà tappa in Piazza Sella sabato 30 Ottobre alle ore 19.00 e inonderà lo spazio di colori grazie alla presenza di decine di figuranti in abito tradizionale provenienti da 13 località della Sardegna: Ittiri, San Nicolò D’Arcidano, Iglesias, Usini, Assemini, Porto Torres, Sinnai, Luogosanto, Donigala Fenughedu, Quartucciu, Monastir, Milis e Nuoro.

Le danze del Gruppo Folk Campidanesas con Alessandro Nonnis, il cantautore Luca Tilocca, il corpo di ballo Incantos, i musicisti Giuseppe Cubeddu, Claudio Pes, Leonardo Spina e i componenti del Gruppo Folk San Giorgio di Usini, promotori della fortunata iniziativa curata dal direttore artistico Gavino Piras, completano un cast che farà brillare l’ultimo sabato del mese in corso con il Festival “A manu tenta”.

"È stata per noi una stagione bellissima, sicuramente diversa dagli altri anni a causa della pandemia, ma abbiamo lavorato sodo per la ripartenza. Questa quarta tappa del nostro festival “A Manu Tenta in Tour” chiude in bellezza un’edizione speciale dando voce, fiato e speranza al mondo del Folclore Sardo. In questo modo diamo anche continuità al lavoro che il Gruppo Folk “San Giorgio” di Usini ha iniziato 23 anni fa. Si chiude con Iglesias l’edizione del 2021 per poi ripartire con i gruppi internazionali nel 2022”.