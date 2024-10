Il Centro sinistra, con l’ipotesi primarie, con qualche nome che aleggia dopo le Regionali: ad esempio, con l’attuale assessore all’Urbanistica Francesca Ghirra, (che non ha accettato la corsa come candidata consigliera alle Regionali per lasciar spazio a Francesco Agus, di Campo Progressista); in casa Pd si fa anche il nome del pluri-votato Piero Comandini (che non è certo possa accettare, considerata la sua rielezione in Consiglio Regionale), poi l’attuale assessore al Personale Danilo Fadda e il presidente del consiglio comunale a palazzo Bacaredda, Guido Portoghese. Movimento 5 Stelle dovrebbe invece stilizzare un nome di punta, partito dei Grillini che comunque dovrebbe correre senza alleanze.

In casa Centro Destra invece ugual fermento dopo la notizia ufficiale sulla scelta di Massimo Zedda di guidare in consiglio regionale una ferrea opposizione. I partiti sono dunque al lavoro per decidere chi, tra gli esponenti di punta, potrebbero guidare alla corsa al voto “partiti e partitini”: in casa degli Azzurri ad esempio, si vociferano alcuni nomi come quello di Alessandro Balletto, attuale vicepresidente del consiglio comunale, l’uscente consigliere regionale non rieletto, Edoardo Tocco o l’avvocato Giuseppe Farris (ex assessore al Personale ed Affari legali Comune del Cagliari tra il 2006 e il 2011).

Incognita ‘Riformatori’ che nella corsa alle recenti Regionali hanno sbaragliato con l’ex sindaco di Sestu, Michele Cossa e che potrebbero candidare Giorgio Angius, nessun nome per ora in casa Psd’Az, mentre Federico Ibba, attuale consigliere dei Popolari per Cagliari potrebbe essere uno dei designati.