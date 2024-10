Ci sono aggiornamenti importanti sulla vicenda dell'uccisione dell'asina Zaira di Andrea Lo Cicero ed è lo stesso Marco Efisio Pisanu, presidente dell'associazione venatoria sarda “Caccia Pesca e Tradizione” a rendere noto l’esito di questa bellissima iniziativa dal cuore d’oro al nostro giornale: “Il Campione di rugby Andrea Lo Cicero ha accettato il dono dei Cacciatori – dice Pisanu - ieri mattina ho sentito al telefono Signor Lo Cicero: è stata una telefonata piacevole, densa di significati, a momenti commovente, dove era palpabile il dispiacere (reciproco) per quanto accaduto nei giorni scorsi. Tra i vari argomenti abbiamo parlato delle norme venatorie; il Signor Lo Cicero ha ribadito di non essere contro la caccia, ma abbiamo convenuto che ci voglia più attenzione e rispetto delle regole nell'esercizio della nostra passione, e che la legge 157/92, ormai vecchia, necessiti di una revisione, anche in considerazione dell'antropizzazione del territorio. Abbiamo poi ragionato sull'allevamento degli animali, io per i nostri compagni di caccia, Lui per l'allevamento degli Asini e per le finalità per cui assieme alla famiglia sta portando avanti un nobile progetto: "La Terra dei Bambini". Si tratta dell'onoterapia, dedicata ai bambini diversamente abili. Il Barone, così era soprannominato in campo, con questa iniziativa dimostra che oltre ad essere stato un Campione nello sport, lo è anche nella vita! Il mondo venatorio è sempre stato sensibile e presente in tante circostanze in cui si sia reso necessario apportare un contributo concreto e tangibile".

Il gesto nobile dal cuore d'oro

"Ci saremo anche questa volta, non solo per la triste vicenda che ha visto perire l'ormai mitica Zaira - dice Pisanu - ma anche per incrementare la mandria degli asinelli da destinare al progetto "La Terra dei Bambini", creato dalla famiglia Lo Cicero: ecco perché – spiega il presidente dell'associazione sarda Caccia Pesca e Tradizione abbiano deciso di donare due asinelli sardi. Alcuni amici ed io ci siamo già attivati per organizzare l'acquisto e il trasferimento degli Asinelli; quando avverrà la consegna, chiederemo al Signor Andrea di poter battezzare una delle due somare con il nome Diana, in ricordo del nostro gesto. Siete stati in tanti a chiedere di contribuire, pertanto riteniamo opportuno dare questa possibilità a chiunque lo desideri. Chi fosse interessato potrà fare un'offerta indirizzata a: Associazione CPT Sardegna, Iban: IT58S0101585550000070711684 Causale: "Zaira". Grazie a tutti, Vi terremo aggiornati. Viva i Cacciatori e i Campioni, quelli veri”- ha concluso Pisanu.