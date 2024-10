Un’incantevole cornice azzurra di cielo e mare ha ospitato questa mattina il Coro di Loiri che, come ogni anno, ha scelto una domenica estiva a caso ed è sbarcato a sorpresa a Porto Taverna per allietare con i suoi canti i bagnanti in spiaggia.

I canti, armonizzati dal maestro Bernardo Deriu, hanno come sempre riscontrato un successo emozionante, oltre che una piacevole sorpresa sia per la comunità che per i tantissimi turisti che affollano la spiaggia e hanno potuto assaporare così un delizioso momento della Sardegna “sonora”. I coristi sono arrivati questa mattina in spiaggia scalzi e indossando il costume tipico con i pantaloni tirati su.

Il gruppo fondato da Bernardo Deriu e Carlo Deriu compie quest’anno 40 anni e non smette di regalare emozioni alla comunità, dopo aver girato la Sardegna in lungo e in largo, andando anche oltremare e oltre lo Stivale, esibendosi in Spagna, Croazia, Ungheria e non solo.