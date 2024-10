Dopo le polemiche seguite agli insulti durante il Consiglio comunale di Olbia la scorsa settimana (VIDEO), un altro consesso istituzionale, quello di Oristano, ha attirato l'attenzione nelle ultime ore dopo la gaffe di uno dei consiglieri.

Mentre i presenti discutevano in diretta sul canale YouTube dell'amministrazione, uno dei consiglieri, probabilmente inconsapevole del fatto che la webcam lo stesse registrando, si è spogliato in assoluta tranquillità. Dopo essersi tolto pantaloni e maglione davanti al pc, si è rivestito tornando nuovamente in postazione (video in copertina).

Alcuni colleghi sembrano sorridere imbarazzati una volta resisi conto dell'accaduto.