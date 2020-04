Scintille in Consiglio comunale. Nizzi al consigliere: "Testa di c... ti ho dato io il lavoro"

Insulti in streaming contro il consigliere Bacciu. Più tardi, l'assenza di una consigliera viene commentata da una collega: "E' andata a battere?"

Di: Redazione Sardegna Live

Volano gli stracci in Consiglio comunale a Olbia. Durante la trasmissione in streaming della seduta di ieri, 29 aprile, sul canale Youtube del Comune, il sindaco Settimo Nizzi si è scagliato a più riprese contro il consigliere Davide Bacciu.

"Se fossimo stati tutti tonti come te saremmo morti", così il primo cittadino rivolto al consigliere che lo aveva criticato in un precedente intervento. "Sei un tonto". Parole che hanno offeso l'interlocutore. "Non permetterti più di rivolgerti così a me - ha risposto Bacciu -. Non sono tuo figlio né un tuo galoppino. Sei un cafone. Olbia non merita un maleducato come te".

Il primo cittadino incalza: "Io dico quello che voglio. Asinone. Ricordati che tanti anni fa ti ho dato il lavoro facendoti presidente dell'Aspo. Testa di c...".

Più tardi, mentre il presidente del Consiglio comunale Giampiero Mura faceva l'appello dei consiglieri, è emerso che una delle presenti aveva abbandonato la seduta per impegni di lavoro. Una notizia accolta da una collega con queste parole: "Andata via per un impegno di lavoro alle 10? Cosa deve fare la battona in via Genova?". Un commento di cattivissimo gusto che ha suscitato l'indignazione degli astanti.

I video sono tratti dal canale Youtube del Comune di Olbia. Per rivedere la seduta del 29 aprile CLICCA QUI.