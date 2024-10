Il Comune di Nuoro riduce i costi di Tasi e Tari.

“L'abbassamento delle tariffe è un grande risultato per la nostra città – ha detto il sindaco Andrea Soddu -. In campagna elettorale abbiamo detto che per rilanciare economia ed occupazione era necessario dare respiro ai cittadini e alle imprese, messi a dura prova dall'eccessiva pressione fiscale.

Stiamo mantenendo questa promessa nonostante le difficoltà finanziarie”.

Questa mattina si è tenuta nel Palazzo civico un’apposita conferenza stampa nel corso della quale è stato spiegato che “per il 2016ci sarà la riduzione del 14% sui rifiuti, la Tari, sia per le famiglie che per le imprese. Cala invece dell'80% l'importo della Tasi, la tassa sui servizi indivisibili, a beneficio delle aziende di Pratosardo".

Il Comune incasserà un milione di euro in meno sul gettito annuale previsto, ma la somma sarà recuperata grazie allo sconto di 500 mila euro sul canone del servizio di raccolta rifiuti affidato alla società Nuoro Ambiente e alla riduzione dei costi di smaltimento nell'inceneritore di Tossilo.

"Abbiamo scelto di ridure la TASI a Pratosardo, che è un consorzio regionale, perché le aziende dall'aera pagano gli stessi servizi anche al consorzio e finora li hanno pagati due volte. Pratosardo - ha detto l'assessore all'Ambiente Giuliano Sanna -. E’ una zona industriale in grave crisi, ed è secondo noi il luogo dal quale la città deve ripartire".

L’assessore ha risposto anche ai commercianti del centro esclusi dall'operazione tasse: “La protesta dei commercianti è sacrosanta. Per noi la riduzione delle tasse alle attività commerciali del centro è una materia su cui lavorare e potrebbe essere un passo successivo, il punto di arrivo di questo progetto avviato nel settembre scorso con la proroga del servizio a Nuoro Ambiente".