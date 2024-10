Sembra essere giunto a un punto di svolta il lungo braccio di ferro tra Comune di Villacidro e Comitato NoTari che da oltre un mese occupava i palazzi del Municipio. Il Comitato ha pubblicato un comunicato su Facebook nel quale prende alcune importanti posizioni:

"1) FINE OCCUPAZIONE

2) Richiesta spazio comunale per incontri settimanali

3) No raccolta firme pro sfiducia al Sindaco

NB Abbiamo inviato una seconda lettera con i quesiti presentati in Consiglio, a Prefetto, Corte dei conti, Procura.

Stiamo preparando il modulo per la disapprovazione al pagamento dell'attuale bolletta!"

"Alcune lettere di spiegazione" spiega ancora il Comitato "sono state inviate dal Comitato al Prefetto, Procura e Corte dei Conti di Cagliari con tutti i quesiti già posti anche al Sindaco di Villacidro Teresa Pani che, a tutt'oggi, non hanno ancora avuto risposta".