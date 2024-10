Il prossimo 26 e 27 Luglio due eventi a dir poco inusuali arricchiranno le proposte culturali dell' Estate nuorese.

Il Circolo Veterinario Sardo organizza due eventi dedicati ai pipistrelli.

"I pipistrelli sono animali di incredibile complessità evolutiva ed ecologica- spiega Pietro Fois Presidente del Circolo Veterinario Sardo - “una vero tesoro che ha, qui in Sardegna, uno degli scrigni di maggior interesse d' Europa. Questi fantastici animali notturni sono poco conosciuti ma presentano aspetti di straordinario interesse e un immaginario collettivo che ancora oggi li relega in un ambito negativo fatto di credenze popolari sbagliate che non hanno fondamento alcuno. Per illustrare la loro importanza e raccontare il ruolo ecologico che essi svolgono ho voluto chiamare alcuni dei maggiori esperti italiani coinvolgendo il Servizio Territoriale di Nuoro dell'Ente Foreste della Sardegna, anch’è esso impegnato in un progetto sui Chirotteri Forestali nel Supramonte di Orgosolo, l’ Assessorato all’Ambiente del Comune di Nuoro e del Comune di Orgosolo che patrocinano l'iniziativa. Doveroso è stato anche il coinvolgimento degli amici dello Speleoclub di Nuoro compagni silenziosi e attenti osservatori dei pipistrelli durante le loro esplorazioni sotterranee."

Il programma è ricco e diversificato.

Venerdì 26 Luglio nella sala conferenze S.Satta di Nuoro dalle 17:30 alle 20:30 ci sarà l'incontro Didattico e Divulgativo sui Chirotteri "Il fantastico Mondo dei Folletti del Crepuscolo" con il Prof. Dino Scaravelli (IUCN bat specialist group, dell’ Università di Bologna) e la Dott.ssa Pamela Priori (DiSTeVA dell’ Università di Urbino).

Gli stessi specialisti poi accompagneranno i partecipanti al crepuscolo per una "BATNIGHT", una escursione didattica notturna dove con speciali rilevatori di ultrasuoni (Bat-detector) illustreranno al pubblico le presenze di pipistrelli in volo presso la Pineta di Ugolio dell'Ente Foreste della Sardegna a Nuoro.

Sabato 27 Luglio: presso la Caserma Forestale Montes dell'Ente Foreste della Sardegna a Orgosolo dalle 09:00 alle 13:00 si terrà il Convegno Scientifico sui Chirotteri “Studio, divulgazione e conservazione dei Chirotteri forestali del Nuorese “ con relatori Prof. Dino Scaravelli, Dott.ssa Pamela Priori e Dott. Mauro Mucedda, grande esperto locale e coautore della scoperta della specie endemica dell'Isola Plecotus sardus.

Altra serata all'insegna della scoperta dei suoni dei chirotteri poi tutti insieme dalle 17,30 in poi alla Caserma di Montes e nelle propaggini della bellissima foresta tutto intorno.

Eventi da non perdere per chi voglia scoprire come il metodo scientifico si abbini alla gioia della scoperta e all'esplorazione della natura, ancora ricchissima e meravigliosa, di quest’ isola al centro del Mediterraneo.

Maggiori dettagli

www.circoloveterinariosardo.it

https://www.facebook.com/pages/ASSOCIAZIONE-CIRCOLO-VETERINARIO-SARDO/250957238974