E’ rapido, vigile, capace, furbo, spiritoso, intelligente e molto coraggioso. Conosce e pratica l’arte della seduzione: difficile resistergli e le attenzioni che pretende, di solito le ottiene.

Il chihuahua è il più piccolo delle razze riconosciute al mondo, dotato di eleganza e forte personalità.

Prende il nome dal grande Stato della Repubblica del Messico dal quale deriverebbe la sua origine.

La caratteristica principale del suo carattere è quella di una spiccata sensibilità che lo rende interessato a ogni cosa.

Il chihuahua è considerato uno degli animali da compagnia più gradevoli: ama la famiglia, la casa e tutto ciò che è proprio della vita in comune.

Sei anni fa Claudia Medda ha creato un gruppo su Facebook col nome "Chihuahua Sardi, i nostri piccoli che rispono all'ajó" che in poco tempo ha calamitato l’interesse di coloro che, come lei, nutrono affetto e passione per questa razza canina davvero speciale.

<<L'idea di creare quello spazio sopraggiunse quasi per necessità - racconta la fondatrice - avevo appena preso con me il piccolo Pepe senza nessuna conoscenza sulla razza. Dare vita ad una sorta di "comunità" mi è apparso utile per favorire lo scambio di informazioni, consigli, fare conoscenza, incontrare persone con le quali si è instaurato da subito anche un rapporto di amicizia. Alla fine si è formata una sorta di "famiglia" allargata che ruota intorno e ovviamente include anche questa splendida categoria di animali>>.

L'amicizia ha favorito anche l'organizzazione del RADUNO DEI CHIHUAHUA SARDI, in programma Domenica 21 maggio, dalle 10.30 alle 18.30, al Parco MONREALE Tennis Club di Pirri (Ca) in Via San Tommaso D'Aquino.

L’appuntamento, giunto allo sua quinta edizione, è promosso oltre che da Claudia Medda anche da Matteo Murru, Alessandro Zedda, Francesca Cardu, Daniela Sulas e Maria Pia Scarlatella. Sono invitati e ammessi i proprietari dei chihuahua che hanno stabilito un contatto con l’organizzazione, alla quale è opportuno rivolgersi prima della data dell’evento, chiamando il numero 3469747246 per avere qualsiasi informazione sulle modalità di partecipazione.

Il Raduno si terrà in condizioni di assoluta protezione, in uno spazio recintato e sorvegliato da un servizio di sicurezza, per garantire le migliori condizioni a chiunque aderirà, fermo restando che ognuno è responsabile del proprio cane, della sua cura e dei suoi fabbisogni.

Saranno allestiti alcuni stand con esposizioni e bancarelle di articoli e proposte varie per animali e non solo (cibo di qualità per cani e gatti, guinzagli, cucce, vestitini, servizi per animali domestici e altro ancora).

Alice Cacciutoche, addestratrice di "Pawsitive life centro cinofilo", farà una piccola dimostrazione con alcuni dei suoi allievi cani e rimarrà a disposizione per rispondere a qualsiasi domanda, mentre il servizio di ambulanza veterinaria si cimenterà in una dimostrazione di primo soccorso.