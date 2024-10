Papa Francesco ha nominato il Cardinale Arrigo Miglio Amministratore Apostolico della Diocesi di Iglesias. L'annuncio ufficiale è stato dato questa mattina da Mons. Zedda, che ha rinunciato alla guida della diocesi per limiti di età, e dal cancelliere vescovile Don Marco Olianas con il vicario generale Don Massimiliano Congia, al clero diocesano, ai religiosi, alle religiose e ai responsabili degli uffici diocesani, convocati nell'Auditorium del Palazzo Vescovile in Iglesias.

Mons. Zedda, in carica dal 2007, ha ringraziato la comunità diocesana di Iglesias "per l'accoglienza e la preghiera che l'hanno accompagnato nei suoi quindici anni di episcopato", mentre Mons. Walter Erbì ha letto all'assemblea il saluto ricevuto dal Cardinale Miglio.

"Come amministratore apostolico ho anzitutto il compito di accompagnare il cammino della diocesi in questa fase di passaggio, in cui tutti siamo chiamati a preparare l'arrivo del nuovo pastore che il Santo Padre vorrà inviare e la prima preparazione è anzitutto quella della preghiera, chiedendo al Signore di concedere alla nostra diocesi un nuovo pastore secondo i suoi disegni e la sua volontà - scrive il cardinale Miglio - Al tempo stesso vogliamo accompagnare Mons. GianPaolo con la preghiera riconoscente e con affetto fraterno e filiale in questo nuovo periodo della sua vita, chiedendo al Signore che gli conceda buona salute e la consolazione di sentirsi sempre amato e sostenuto dalla comunità diocesana per la quale ha speso tutte le sue energie. Nei prossimi giorni, compatibilmente con gli impegni già presi in precedenza prima di conoscere la mia nomina come amministratore apostolico, mi incontrerò con i vari responsabili diocesani al fine di organizzare e definire quanto può essere utile per la vita diocesana nel periodo che ci sta davanti", conclude la lettera di saluto.