La sua era una volontà ben precisa: così è stata esaudita. Lo riporta in esclusiva il quotidiano sassarese La Nuova Sardegna, raccontando ciò che scrisse Marco Talu, il 29enne di Ploaghe, deceduto lunedì pomeriggio al Civile di Sassari.

I suoi organi salveranno altre vite umane: come scrive sempre La Nuova Sardegna, “è stata data comunicazione ai familiari ed è immediatamente scattata la procedura per l'espianto degli organi. Alle 3 del mattino di ieri un'ambulanza della Croce Blu di Sassari ha prelevato due équipe di chirurghi all'aeroporto di Alghero - provenivano da Siena e da Genova - e le ha accompagnate nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Civile di Sassari”. L'intervento – si legge sempre sulla Nuova - è durato alcune ore e ieri mattina poco dopo l'alba gli organi di Marco sono volati verso la penisola, a salvare altre vite. È stato l'ultimo, estremo gesto di generosità di un giovane che in molti hanno descritto come una persona buona, sempre sorridente, altruista.

