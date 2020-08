Lacrime per Marco, il giovane centauro non ce l’ha fatta

Il 29enne lottava tra la vita e la morte in ospedale, dopo il tragico scontro in via Vittorio Veneto, tra la sua Kawasaki e un’auto

Di: Alessandro Congia

Marco Talu, il giovane 29enne di Ploaghe, non ce l’ha fatta. Il centauro, rimasto vittima sabato notte nella centralissima via Vittorio Veneto nello scontro tra la sua moto (una Kawasaki) e una Toyota Yaris, (a bordo della quale viaggiava una ragazza 24enne), è stato purtroppo fatale.

Le sue condizioni, ai soccorritori del 118 che gli hanno prestato le prime cure, erano apparse già molto gravi: al Civile di Sassari, dove lottava tra la vita e la morte, i medici lo hanno sottoposto anche ad u delicatissimo intervento chirurgico, nel reparto di Rianimazione.

Poi, il suo quadro clinico è peggiorato e il suo cuore ha smesso di battere. Dolore, lacrime e incredulità tra la comunità di Ploaghe, dove Marco era ben conosciuto e stimato.