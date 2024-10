Si terrà domenica 28 ottobre alle 10.30, presso l’expo a Olbia, l’assegnazione del premio nazionale eno-letterario “Vermentino”. Tredici le opere di narrativa edita in concorso, in grado di tratteggiare gli aspetti peculiari e significativi del mondo variegato e ancora per molti versi da raccontare, di quella cultura materiale che trova un solido sostegno nelle radici locali.

Saranno presenti il conduttore Federico Quaranta che dialogherà con gli autori delle opere che hanno partecipato al concorso, l'attore Daniele Monachella che proporrà un reading dedicato alle tredici opere in concorso e tanti altri ospiti ed esperti della tradizione vitivinicola nazionale.

Prevista la presenza anche delle case editrici che hanno preso parte all'evento con le loro opere: Bompiani, Einaudi editore, Newton Compton editori, Betti Editrice, SI Olio Officina, Arkadia Editore, Condaghes, Newton Compton editori, Fazi Editore, Laurana Editore, Ediciclo Editore, Fanucci Editore e Fratelli Frilli Editori, oltre che le aziende vitivinicole sarde, liguri e toscane.